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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس تركيا.. طرابزون سبور يتأخر أمام جنتشليربيرليجي في الشوط الأول بمشاركة تريزيجيه

تريزيجيه لاعب طرابزون
تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي
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تأخر فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره جنتشليربيرليجي حاليًا على ملعب إريامان في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس تركيا.

ويتواجد تريزيجيه أساسيًَا في تشكيل طرابزون سبور، حيث يبدأ في التشكيل الأساسي لفريقه للمرة الثانية على التوالي، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

سجل ميليح بوستان، هدف تقدم جنتشليربيرليجي على طرابزون سبور في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفاق تريزيجيه بنتيجة 1-0.

ويحتل فريق طرابزون سبور، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة، خلف بشكتاش ثالث الترتيب بفارق نقطتين.

وبدأ طرابزون سبور، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: كان أيطن - فيرنانديز - دينزفيل - ألمالي

خط الوسط: جونيس - باتيستا ميندي - بردهي

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - إنيس ديستان - إيدين فيسكا.

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