حنان عمار: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تؤكد شعور القيادة السياسية بالمواطن المصري

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تلك القرارات الإنسانية تؤكد شعور القيادة السياسية الحكيمة بالمواطن المصري، وحرصها على تخفيف الأعباء عنه ورفع المعاناة عن كاهله، على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية وارتفاع الأسعار.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الرئيس السيسي يعمل جاهدا على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مضيفة: "الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع المصري، ويعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين".

واختتمت النائبة: "إن تلك القرارات التاريخية جاءت في توقيت هام للغاية، لتؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطنين، وسعيه المتواصل لدعمهم وتخفيف معاناة المعيشة عن كاهلم، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى انعكست على جميع دول العالم".