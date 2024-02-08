رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى بفريق تطبيق ايفنتس لتنظيم فعاليات الجامعة

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بالفريق التقنى والتنفيذى لتطبيق ايفنتس لتنظيم الفعاليات بالجامعة، في إطار سعى الجامعة إلى تحقيق التحول الرقمي ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة وفريق العمل بمركز المعلومات وفريق العمل بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة قرب الاطلاق الرسمى للتطبيق الجديد “ايفنتس”، مضيفا أن التطبيق يعمل على التنظيم التلقائي لجميع الفعاليات التي تنظمها الجامعة بناء على معايير واضحة وتوزيع الواجبات والمسئوليات على الإدارات المختصة مما يشجع على إقامتها وتنظيمها في ضوء السعي الدائم نحو تطوير وتنظيم الإدارة الداخلية للجامعة والمحاسبية.