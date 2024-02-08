عرض عالمي أول للفيلم اللبناني "متل قصص الحب" في مهرجان برلين

يشهد الفيلم الوثائقي اللبناني “متل قصص الحب” للمخرجة اللبنانية ميريام الحاج عرضه العالمي الأول بقسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74 خلال الفترة من (15- 25 فبراير الجاري).



تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. يتابع الفيلم ثلاث شخصيات من ثلاثة أجيال مختلفة تبحث عن مكانها في لبنان، يقف كل من جورج وجُمانة وبيرلا جو أمام بلدهم المشتعل، ولكل منهم رؤية مختلفة لطريقة إخماد تلك النيران، هل من خلال الحرب أم السياسية أم الثورة؟ وبينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. ويبقى السؤال واحد: كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي. وإنتاج مشترك لكل من لبنان وفرنسا وقطر والسعودية.



تقول ميريام الحاج عن حماسها للعرض العالمي الأول للفيلم: "على مدى سبع سنوات من العمل كان فيلم متل قصص الحب رحلة حميمية وسياسية على حد سواء. نحن سعداء باختيار برلين لفيلمنا وبالتجارب التي عشناها. البانوراما قسم جريء على المستوى السياسي وأيضًا الفني، لم يكن من الممكن أن يكون الفيلم في مكان أفضل من ذلك".

وعلّقت المنتجة ميريام ساسين قائلة: "لقد كان صُنع هذا الفيلم تحديًا، فهو يشمل أربع سنوات محورية من تاريخ لبنان المضطرب، وروايات ثلاثة أجيال مميزة، كل منها موسوم بأحداث غيرت الحياة. بينما نحن الفريق الذي يصنع هذا الفيلم، نعيش هذه الأزمة غير المسبوقة.

يمثل اختيار فيلمنا في برلين علامة فارقة في رحلتنا، مما يعكس التفاني والشغف الذي استثمرهما جميع المشاركين في هذا المشروع. عند اختيار MAD Solutions كشريك لنا في المبيعات العالمية، استرشدنا بخبرتهم الواسعة في التعامل مع الأفلام العربية. قدرتهم على التعامل مع الفروق الدقيقة والتعقيدات التي تتسم بها سينمانا الإقليمية تمنحني ثقة كبيرة بأن فيلم متل قصص الحب سيصل إلى الجمهور العالمي ويتردد صداه. ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بتقديم قصص قوية وأصيلة من العالم العربي إلى الساحة الدولية".