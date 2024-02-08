تفاصيل ضبط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة، في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في سرقة السيارات الملاكي بمدينة نصر.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تمكن قوات الأمن في ضبط (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



كما اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالإشتراك مع (عاطل، عاملين) تم ضبطهم، وباستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله على (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعــة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - 4 شورت بلوك لعدد من السيارات - 6 كنترول سيارة - 13 إستيكر مُدون عليه أرقام شاسيه- كمية من أجزاء السيارات - 3 رخص تسيير).