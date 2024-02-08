الجامعة البريطانية في مصر تحصد المركز الثاني في تحدي جمعية المحللين الماليين CFA

فاز فريق الجامعة البريطانية في مصر، والذي يضم 5 طلاب من شعبة التمويل والمحاسبة بقسم إدارة الأعمال، بالمركز الثاني في تحدي جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مصر CFA لعام 2024، على مستوي 25 جامعة مصرية مشاركة في المسابقة.

وضم الفريق الفائز كلًا من الطالبة آيات منصوري، والطالبة نورهان مصطفي، والطالبة سلمي توفيق، والطالب حسام الدين عرفات، والطالب نذير غطاس، وتلقى الطلاب دعمًا من الدكتورة رانيا سالم المستشارة الأكاديمية، إضافة إلى أدهم الشرقاوى، خريج الجامعة البريطانية، ورئيس سفراء تحدى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الجامعة البريطانية، وندي حسام المعيدة بالكلية وأحد خريجي الجامعة البريطانية في مصر ومتطوعة، وبهذا الفوز سوف يمثل فريق الجامعة البريطانية مصر في المسابقة الأقليمية EMEA.

بدوره، هنأ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الطلاب الفائزين، موضحًا أنهم مثال مشرف لطلاب الجامعة، كما وجه الشكر والتهنئة لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطلاب، مؤكدًا تقديم الجامعة البريطانية كافة سبل الدعم والتشجيع لطلابها لتطوير مهارتهم وحثهم على المضي قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة وبناء مستقبل أفضل والأرتقاء بالمنظومة العليمة والبحثية.

وأضاف "لطفي"، أن هذا الفوز يؤكد نجاح استراتيجية الجامعة في تخريج جيل من الطلاب المؤهلين لسوق العمل، وذوي خبرات علمية وعملية يتسمون بكل معاني الجدية والالتزام والعلم، تطبيقًا لرؤية الجامعة التي تهدف للتعليم بالممارسة والتدريب.

من جانبها وجهت الدكتورة ودودة بدران، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال الشكر للدكتور محمد رشوان، رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة داليا المسلمي، رئيس شعبة التمويل، والدكتورة رانيا باشا منسق برنامج قسم إدارة الأعمال، والدكتورة جينا التابعي، لما بذلوه من مجهود كبير دفعهم للفوز.

وأكدت الدكتورة ودودة، أن طلاب الكلية يعملون بشكل مكثف تحت قيادة أعضاء هيئة التدريس، ليثبتوا حسن التعلم والتدريب وقدرتهم على الفوز في المسابقات ذات الطابع الدولي، وأنهم يتلقون أفضل سبل التعليم لجعلهم على أتم استعداد للحياة العملية.