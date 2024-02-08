حبس لصين وتاجر خردة بتهمة سرقة شقة سكنية بالساحل

أمرت النيابة العامة، بحبس لصين وتاجر خردة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة الساحل.



البداية كانت عندما تم ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من داخل شقة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظرًا لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والاستيلاء على محتوياتها.



وأضافا أنهما تصرفا فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر خردة" لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.