حبس 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية فى السيدة زينب

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحبس لص وعاميلين سيئا النية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الدراجات النارية بمنطقة السيدة زينب.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن تمكن قوات الأمن في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة كما اعترف بارتكابه (4) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف قيامه ببيعهم لعميليه "سيئا النية" ("لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.