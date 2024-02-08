صبحي يشيد بجهود متطوعي الشباب والرياضة في تنظيم معرض الكتاب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة "أنا متطوع" والذين ساهموا بشكل فعال في تنظيم الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال صبحي: "تعتبر البرامج التطوعية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومسؤول، وتعكس روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، وتحظى هذه البرامج بدعم متواصل من الدولة المصرية، حيث تُعَدُّ منبرًا لتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية بين شبابنا الواعد من خلال توفير الموارد والتدريب اللازم"، مشيرًا إلى سعى وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى تعزيز هذه البرامج وتحفيز المتطوعين على الإبداع والتميز، فضلًا عن وضع معايير صارمة لحوكمة هذه البرامج، لضمان تنفيذها بكفاءة وشفافية، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وعمل فريق أنا متطوع في نسخته السابعة على تنظيم المعرض من خلال لجنتين عمل وهم التنظيم والمعلومات، والتوثيق الإعلامي عبر عضوية 300 متطوع في كلا اللجنتين قدموا الخدمة لما يقرب من 5 مليون زائر على مدى 14 يوم، وقد تم اختيارهم من خلال 10 آلاف متقدم من الشباب.

وفي ختام معرض الكتاب احتفل المتطوعين بنجاح النسخة السابعة من البرنامج بحضور مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.



يذكر أن برنامج أنا متطوع قد تأسس عام 2018 كمبادرة شبابية لدعم فعاليات المعرض ودمج وتمكين الشباب والمساعدة على بناء قدراتهم من خلال الانخراط بالأحداث الوطنية الكبرى، كما ينمي لديهم مهارات القيادة والتواصل وروح الولاء والانتماء وتعزيز الشخصية الريادية لديهم والانضباط، ويعمل المتطوعين بالبرنامج على تنظيم وتشغيل المعرض الأكبر بالعالم والذي يتخطى عدد زواره الأربعة ملايين زائر سنويًا.