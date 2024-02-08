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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اتحاد الطائرة يحدد موعد كأس السوبر رجال وسيدات

قمر
قمر
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حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة  برئاسة المهندس ياسر قمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال 
والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير  الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.

يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أقام أول نسخة في كأس سوبر الكرة الطائرة العام الماضي، وتوج الأهلي بلقبي الرجال والسيدات.

سوبر الرجال وطلائع الجيش الاتحاد المصري للكرة الطائرة