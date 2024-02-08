كأس تركيا.. تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون سبور أمام جنتشليربيرليجي

أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنتشليربيرليجي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس تركيا.

ويحل فريق طرابزون سبور، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره جنتشليربيرليجي بملعب إريامان، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود تريزيجيه تشكيل طرابزون سبور في مباراة اليوم، حيث يتواجد على رأس هجوم فريقه، رفقة إيدين فيسكا وإنيس ديستان.

ويشارك تريزيجيه للمرة الثانية على التوالي في التشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة جنتشليربيرليجي

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: كان أيطن - فيرنانديز - دينزفيل - ألمالي

خط الوسط: جونيس - باتيستا ميندي - بردهي

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - إنيس ديستان - إيدين فيسكا.