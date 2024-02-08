أغذية القليوبية تضبط 245 زجاجة لبن مبستر غير صالحة بالعبور

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالعبور، حملة تفتيشية على أحد المنشآت الصحية بالعبور.

وجاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف دكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

وأثناء الحملة جرى ضبط 245 زجاجة لبن مبستر غير مطابق للمواصفات القياسية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات، وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، حيث أن المكان غير مستوفي للاشتراطات الصحية، والعاملين لا يحملون شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وتبين أن العينات غير مطابقة للمواصفات.

وجرى أيضًا شن الحملة برئاسة دكتور محمد علي مدير الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الاغذية بالقليوبية، وعضوية أسامة حمدي مراقب آول الأغذية بالعبور، ومفتشي الأغذية بالعبور

بيشوي نسيم، ومحمود نجيب.