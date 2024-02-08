طريقة تحضير الدجاج المشوي بالمنزل

تعد وجة الدجاج المشوي من الوجبات المفضلة لدي الأسر المصرية والعربية ، وخاصة الاطفال لذا نقدم لكم طريقة تحضيرها بالمنزل

المكونات:

دجاجة كبيرة الحجم غير مقطعة

كوب وربع من عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة ونصف من الملح البحري.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون الطازج.

أعواد من إكليل الجبل والزعتر الطازج. ربع كوب من العسل الدافئ.

طريقة التحضير

تسخين‭ ‬الفرن‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مئتين وأربعين درجة ‬مئوية

٢. تتبيل‭ ‬الدجاجة‭ ‬ب‬عصير‭ ‬الليمون‭ ‬داخل‭ ‬كيس‭ ‬قابل‭ ‬للفتح‭ ‬والإغلاق، ووضعها ‬في‭ ‬وعاء‭ ‬كبير‭ ‬الحجم.

٣.وضع‭ ‬الدجاجة‭ ‬في‭ ‬الثلاجة وتقليبها في الكيس بين الحين والآخر لتبقى مغطاة‭ ‬بعصير‭ ‬الليمون.

‭.‬ .تصفية‭ ‬الدجاجة‭ ‬من‭ ‬تتبيلة عصير الليمون وتجفيفها ‬بمناشف‭ ‬ورقية، ثمَّ رشها ‬من الداخل و‭ ‬الخارج بكمية وافرة من الملح والفلفل الأسود ‬.

٥ .اخفضي‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الفرن إلى‭ ‬مئة وثمانين درجة ‬مئوية، والإستمرار في طهي الدجاجة‭ ‬لمدة خمس وعشرين دقيقة إضافية إلى‭ ‬أن يتم نضج الدجاجة ‭‭ ‬‬وتكتسب‭ ‬لون‭ ‬بنيا‭ ‬داكنا،‭ ‬مع‭ ‬تسقيتها‭ ‬ب‬عصارتها الموجودة‭ ‬في‭ ‬الصينية،‭ ‬ودهنها‭ ‬بالعسل‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر.

تصبح ‬الدجاجة‭ ‬ناضجة ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬العصارة صافية ،و إضافة القليل من ‬الطحين ‬أو‭ ‬نشا‭ ‬الذرة في القليل من الماء وإضافتها للدجاجة وفقا للرغبة ، واضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ، فصان من الثوم المهروس، ووضع زيت لمسح المشواة.