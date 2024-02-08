تعداد سكان مصر 2024.. زيادة مليون نسمة خلال 250 يومًا

كشفت الجهاز المركزي للإحصاء بلوغ عدد سكان مصر بالداخل لـ 106 ملايين نسمة - الخميس 8 فبراير؛ وكان قد بلغ عدد السكان 105 ملايين 3 يونيو 2023.

ووفق الساعة السكانية فقد بلغ عدد السكان 106 ملايين نسمة بزيادة قدرها مليون نسمة خلال 250 يومًا - 8 شهور و10 أيام.

وبلغ عدد المواليد 1.399 مليون بين 3 يونيو 2023 و8 فبراير 2024 بمتوسط 5599 مولودا يوميا 233 مولودا كل ساعة 4 مواليد تقريباً في الدقيقة وتراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

وانخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة 2014 لـ 2.85 مولود لكل سيدة 2021 و2.76 مولود لكل سيدة 2022؛ وأشار الإحصاء إلى أن تجاوز 2 مليون مولود سنويا يمثل تحديًا كبيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وتقف عائقا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة.