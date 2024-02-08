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الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دعوة مصطفى عبده لحضور نهائي كأس الامم الأفريقية في كوت ديفوار

مصطفي عبده
مصطفي عبده
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وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الدعوة للكابتن مصطفى عبده  نجم الاهلي السابق والمنتخب الوطني الأول  لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته بين نيجيريا وكوت ديفوار مساء الاحد المقبل في أبيدجان. 
و تلقي المجري الدعوة بوصفه احد الكباتن التاريخيين لمنتخب مصر والذي حمل كأس البطولة في عام ١٩٨٦ 

بالقاهرة.
ووجه عبده الشكر للكاف علي هذه الدعوة الكريمة وأشاد بكأس الأمم الاوروبية الحالية وتنظيمها والتطور الفني الذي شهدته البطولة لتطور مستوي العديد. من الفرق الصغيرة.
و قال: كنت اتمني تواجد المنتخب الوطني في النهائي لاسيما وأن الطريق كان ممهدا لذلك لكنه غادر البطولة مبكرا ونأمل في اعادة ترتيب الأوضاع حتي تعود مصر لمكانتها علي خريطة كرة القدم الأفريقية بعد التطور الكبير الذي طرأ عليها.

المجري تلقي الكابتن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم