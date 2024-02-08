بالأسماء.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات المحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين على معقد النقيب وعضوية مجلس النقابة، بعدما انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، من نظر الطعون والتظلمات التي تسلمتها على مدار الأيام الماضية، من السبت إلى الثلاثاء، وذلك تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات النقابة العامة على مقعد النقيب أو عضوية المجلس.

وقال المستشار سامح زكي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، إن هناك طعونا يتم البت فيها من اللجنة القضائية المشرفة حال رأت اللجنة جديتها، وهناك طعون أخرى تستلزم استدعاء المرشح المقدمة في حقه لسؤاله بشأنها، وطعون ثالثة كيدية يجرى حفظها.

وأوضح «زكي» أنه بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، اليوم الخميس، يمكن للراغبين في الطعن اتخاذ الإجراء أمام قاضى الأمور الوقتية.

وتقدم 19 محاميا بأوراق ترشحهم لمقعد النقيب العام للمحامين، فيما قدم أوراق ترشحه على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة 255 محاميا، وبعد فحص الأوراق، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات القائمة الأولية التي تضمنت 18 مرشحا على منصب النقيب، وتم استبعاد عضو، وكما تقدم 250 لعضوية النقابة.

وترشح على مقعد النقيب كل من، عبدالحليم علام، نقيب المحامين الحالي، وحمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ونبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة، والمرشح السابق لمنصب النقيب، أسامة فتحي، وأسعد هيكل، وأشرف فتح الباب، وأيمن عبدالعزيز، وحماد أبوسلطان، وخالد حماد، ودعاء العجوز، وطارق جلال، وعامر فرج ودويدار، وعمر المختار عزام، وفرج عاشور محمود، ونبيل فزيع.

وتعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10 /2 /2024.

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11 /2 /2024.

وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13 /2 /2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 /3 /2024.

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23 /3 /2024.

وجاء اسماء المرشحين علي مقعد نقيب المحامين كالتالي:

1- أسامة الششتاوي فتحي الششتاوي

2- أسعد عبداللطيف أمين هيكل

3- أشرف محمد إبراهيم فتح الباب

4- أيمن عبدالعزيز محمد احمد

5- حماد عبدالله محمود أحمد

6- حمدي أحمد محمد خليفة

7- خالد كمال حافظ محمد

8- دعاء محمد محمد عبده العجوز

9- سامح محمد معروف عبدالله عاشور

10- طارق جلال محمد حسن

11- عامر فرج محمد النجدي

12- عبدالحليم علام عبدالحليم علام

13- عمر احمد مختار مصطفي محمد

14- فرج عاشور محمود محمد

15- محمد رجب احمد البرديسي

16- نبيل حسن عبدالسلام مرسي

17- نبيل فزيع فرج خليل