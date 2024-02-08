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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

روان العربى تمنح إسكواش وادى دجلة رقمًا قياسيا فى التصنيف العالمى للسيدات

روان العربى
روان العربى
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امتلك أسكواش نادى وادى دجلة رقماً قياسياً فى التصنيف العالمى الأخير لسيدات الأسكواش الصادر من رابطة المحترفين للعبه "PSA"، بعد دخول روان العربى قائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش فى العالم، وذلك استكمالًا لمسيرة النجاح في التتويج بكبرى المنافسات الدولية، وصدارة التصنيف العالمي للإسكواش، والحفاظ على ريادة مصر للعبة.

وشهد التصنيف العالمى الأخير لسيدات الإسكواش عودة لاعبة وادى دجلة روان العربي إلى قائمة أفضل 10 لاعبات إسكواش في العالم، بعد وصولها إلى نصف نهائي بطولة Cincinnati Cup 2024، ليصبح دجلة النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك 3 لاعبات في القائمة.

وجاءت مراكز لاعبات وادى دجلة للاسكواش فى لاتصنيف العالمى كالتالى:
2 - هانيا الحمامي.
7- نور الطيب.
10- وروان العربي.

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