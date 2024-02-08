إدخال 84 شاحنة مساعدات لغزة ووصول طائرة إماراتية لمطار العريش

قال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء ، إن اليوم يجري إدخال 84 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة تضمنت 80 شاحنة تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام و 4 شاحنات وقود جاري تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف زايد أن مطار العريش الدولي بشمال سيناء قد طائرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة موضحا أن الطائرة القادمة من الإمارات تحمل 39.5 طن من الخيام ومستلزمات أخرى و12 برميل وقود ومياه، وتم تفريغ المساعدات الإنسانية تمهيدا لنقلها لاحقا إلى معبر رفح البري.

وأشار إلى أن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 561 طائرة منها 456 طائرة تحمل مساعدات و105 طائرة نقلت وفود.