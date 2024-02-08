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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اجتماعا مع فريق عمل التطبيق الإلكتروني

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا مع فريق عمل التطبيق الالكتروني لحجز استراحات الجامعة والاسكان الطلابى المميز لمراجعة تفعيل التطبيق بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات  بالجامعة والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية  والاستاذ شوقى امين  مدير عام مكتب رئيس الجامعة  والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات  والمهندس احمد عبد النعيم والمهندس حسام الصغير بمركز المعلومات بالجامعة  والاستاذ محمد عبده بالدفع الإلكتروني.


ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع اساليب  سداد قيمه الخدمات المميكنة  لحجز الاستراحات  مطالبا السرعة في انجاز العمل وتوفير الجهد والتوافق مع مستجدات التكنولوجيا.
 

وأكد أن الجامعة تسعى  دوما نحو تطوير اليه العمل الاداري بما يتواكب مع تطورات المعلوماتية وختم حديثه بالإشارة إلى أهمية الخطط التطويرية ومستقبل التحول الرقمي للجامعة.

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