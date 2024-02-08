«جولد إيرا» تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري

تعاقدت جولد إيرا للاستثمار في الذهب، مع بورصة السلع المصرية و إيجي كاش التابعة للبنك المركزي، لتصبح أول شركة مصرية تبدأ التداول رسميًا على الذهب عبر منصة البورصة السلعية خلال شهر فبراير الجاري.

وقال جون لوقا، رئيس مجلس إدارة جولد إيرا للاستثمار في الذهب، إنه في إطار التطوير المستمر للشركة، وفي إطار تحقيق الشمول المالي، تعاقدنا مع مجلس إدارة البورصة السلعية على بدء التداول على الذهب، كأول شركة مصرية تبدأ فعليًا التداول على منتجاتها من الذهب الخام بأشكاله المختلفة عبر المنصة الرسمية لبورصة السلع المصرية.

وقال أسامة زرعي، إن الشركة أبدت التزامها بكافة الضوابط والقواعد والإجراءات المقررة من قبل البورصة السلعية في مصر والجهات المعنية لضبط حركة التداول والتسعير، لتكن بذلك جولد إيرا أول من تتطلع للبدء في تداول المعدن الأصفر على منصة البورصة السلعية قريبًا".

وأضاف، أن جولد إيرا تعاقدت مع إيجي كاش الشركة الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية ونقل الأموال وحفظ المعادن الثمينة، التابعة للبنك المركزي المصري، في إطار دورها بصفة أمين حفظ للمعادن الثمينة، وتهدف الشراكة مع إيجي كاش إلى حفظ الذهب بطريقة آمنة، وخاضعة لرقابة الجهات الحكومية.

ولفت زرعي، إلى أن تسعير الذهب بالبورصة السلعية سيعتمد على الأسعار المعلنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين للوصول إلى أسعار عادلة، لتحقق الشفافية في عمليات التداول.