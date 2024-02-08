محافظ كفر الشيخ: تحرير 24 محضرًا متنوعا بالحملات التموينية

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهود الحملات التموينية للرقابة والتفتيش على الأسواق ، ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية بمدينتي بلطيم وبرج البرلس.

يأتي ذلك لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار وضبط السلع غير الصالحة بالأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 24 محضرًا متنوعاً، منها تحرير 15 محضرًا بمدينة بلطيم، تضمنت محاضر " نقص وزن، تجميع، مزاولة نشاط بدون ترخيص، عدم إعلان، شهادة صلاحية، نظافة" تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر متنوعة ببرج البرلس تحت إشراف سليم أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، من بينها " عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، وسلعة مجهولة المصدر وضبط كمية من الجبن وقدرها 500‪ علبة جبن مجهولة المصدر، و كمية من الدقيق مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 50 كيلو عسل أسود مجهول المصدر "

وكلف محافظ كفر الشيخ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

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