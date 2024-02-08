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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة عامل سقط من علو داخل شركة بالشيخ زايد

تعبيرية
تعبيرية
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أصيب عامل في عقده الثالث إثر سقوطه من علو داخل شركة خاصة محل عمله بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "محمود م" عامل، مصاب بنزيف في المخ وكسور وكدمات متفرقة وادعاء سقوط من علو بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وسؤال مالك الشركة محل عمل المصاب أفاد بأنه أثناء قيام المصاب بمهام عمله وتنظيف صاج الجمالون علي ارتفاع 20 متر اختل توازنه وسقط مصابا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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