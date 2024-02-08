محافظ دمياط تناقش الموقف التنفيذي لمقر المجلس القومي للمرأة.. صور

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطورات موقف مشروع إنشاء مبنى المجلس القومى للمرأة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع الدكتورة نجلاء العوادلى مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومى للمرأة و الدكتورة صفاء حبيب مدير الإدارة المركزية للإعلام بالمجلس، والمهندس محمد رزق مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس ميشيل ميلاد مسئول المكتب الاستشاري والمهندس محمد القصاص مدير المشروع ومروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط.

وتابعت " المحافظ " الموقف التنفيذى للمشروع الجارى انشاؤه بمنطقة شطا وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة ، كما بحثت خطة العمل بالمرحلة المقبلة ، للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد وافتتاحه بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة..

فى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال المشروع و تخطى اى معوقات قد تواجه عملية التنفيذ ، لافتة الى أن هناك تعاون تام بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة لاتمام المشروع الذى سيساهم فى دعم كافة أنشطة المجلس التى يتم تقديمها للمرأة بمحافظة دمياط.

وأكدت " محافظ دمياط " مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع ، للانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول ، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و رؤى الجمهورية الجديدة