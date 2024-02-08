رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تسلم الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات، والسادة رؤساء وأعضاء الكنترول الشهادتين الابتدائيه والإعدادية.

وحرص رئيس المنطقة الأزهرية على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، مقدما التهنئة بالنجاح والتفوق الدراسي، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح، كما قدم الشكر إلى كافة المعلمين والعاملين بالمعاهد الأزهرية، على ما قدموه من جهد وإخلاص فى العمل.

وكان الكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، قد أعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%..

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالب وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي: https://natiga.azhar.eg/