محافظ الشرقية يلتقي عددا من أعضاء البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك علي مدار أيام الأسبوع في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.