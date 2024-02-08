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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 34.7% خلال 2023

جهاز الاحصاء
جهاز الاحصاء
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (15.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (10.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.1%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (18.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (32.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.3%).

واوضح الجهاز انه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (12.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (33.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (21.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (28.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (28.2%).

بينما سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (34.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (34.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (15.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (25.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (29.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (45.2%.

الاحصاء التضخم السنوي يناير 2024