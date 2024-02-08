المحكمة العليا الأمريكية تنظر في منع ترامب من الترشح للرئاسة

ستنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس، فيما إذا كان دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي قد يستبعده من الترشح للرئاسة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو اس ايه توداي".

وقد يكون للقضية التاريخية عواقب وخيمة على الانتخابات الرئاسية هذا العام إذا قرر القضاة أن ترامب، المرشح الأول للحصول علي ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ممنوع بموجب الدستور من العودة إلى البيت الأبيض، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلي إنها أكبر قضية انتخابية رئاسية منذ أن حكمت المحكمة العليا في قضية "بوش ضد جور" في عام 2000، حيث حكمت في صالح انتخاب جورج دبليو بوش.

ولفتت الصحيفة إلي أن قضية ترامب تعد أيضا اختبار رئيسي للمحكمة العليا، التي هزتها فضائح الأخلاقيات، بالإضافة إلي عدة انتقادات وانخفاض معدلات الموافقة العامة علي أداء المحكمة.

وليست هذه هي القضية الوحيدة المتعلقة بترامب التي سيقررها القضاة. من المتوقع أن يستأنف ترامب حكم محكمة أدنى بأنه ليس محصنا من التهم الجنائية خلال محاولته إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020.