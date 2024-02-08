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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 72.2 % خلال عام 2023

السجائر
السجائر
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرا قدره (47.2%) وتأتى التغييرات نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (40.6%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (48.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (58.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (44.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (23.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (51.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (68.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (43.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (46.7%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.3%).

وأضاف الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (50.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (72.7%).

وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (22.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (39.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (26.1%).

بينما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (10.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.8%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (27.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (49.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (37.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (34.5%).

الاحصاء التضخم السنوي يناير 2024 أسعار الدخان