بسبب حضانة طفل.. عامل ينهال ضربا على طليقته في أبو النمرس

حررت ربة منزل محضرا ضد طليقها اتهمته بالتعدي عليها بالضرب وإحداث اصابتها باشتباه نزيف في المخ بسبب الخلاف على حضانة نجلهما بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "نادية ع" 34 سنة، تتهم فيه طليقها عامل في عقده الخامس مقيم بدائرة المركز بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها باشتباه نزيف في المخ بسبب خلافات على حضانة نجلهما، تم تحويل المصابة إلي مستشفي أم المصريين لإعداد تقرير طبي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.