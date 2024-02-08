مدير بيطري الأقصر: بحث معوقات تشغيل مجرز القرنة لإنهاء تجهيزه

قال الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، اليوم الخميس، أن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الإسكان وإدارة شئون البيئة ومشروع الدعم الفني، تعمل على بحث أهم المعوقات أمام تشغيل مجزر القرنة وسبل حلها وفقاً للاشتراطات والضوابط البيئية والقانونية، لإنهاء كافة أعمال التجهيز وأدخال المعدات اللازمة لبدء التشغيل.

وأوضح لطفي، أن ذلك جاء فى ضوء توجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية بالمحافظات، ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية لمديرية الطب البيطري، بالانتهاء من بحث آليات إنهاء أعمال مشروع تجهيز وتشغيل مجزر القرنة، وإنشاء مركز للخدمات الداعمة لقطاع الإنتاج الحيواني بمحافظة الأقصر، والمنفذ بالشراكة بين المحافظة ومشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية على مساحة 3.5 فدان بطاقة استيعابية 400 رأس/ لليوم.

جدير بالذكر، أن مجزر القرنة يتضمن 2 مدخل لأدخال الحيوانات، و2 كورانتينة بطاقة كل واحدة 40 حيوان كبير وصالتين للذبح واحدة للحيوانات الكبيرة والآخرى للحيوانات الصغيرة، وغرفتان للتبريد وغرفتان للمحرقة، مضيفاً أنه يمكن الاستفادة من ملحقات المجزر فى إنشاء وحدة للاستفادة من الجلود وبعض المخلفات الحيوانية لإعادة تدويرها، ومن المقرر أن يخدم المجزر كافة مراكز ومدن محافظة الأقصر وبعض المناطق بمحافظة قنا.

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