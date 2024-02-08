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الخميس 08 فبراير 2024
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تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2024

جهاو الاحصاء
جهاو الاحصاء
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  معدل التضخم (197.6) نقطة لشهر يناير 2024، مسجلاً بذلك تغيراُ قدره (31.2%)عن شهر يناير 2024  مقابل    ( 35.2%  )  لشهر ديسمبر 2023.

واوضح الجهاز انه ترجع أهم أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)،  مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%). 

ونوه الجهاز إلى أنه بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.7%) لشهر يناير 2024 مقابل (1.2%)  لشهر ديسمبر 2023.

ولفت الجهاز إلى معدل التضخم الشهرى لشهر يناير 2024 مقارنة بشهـر ديسمبر 2023، حيث  سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.3%) وتأتي التغييرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%)، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

بينما سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%).

معدل التضخم السنوي يناير 2024 تراجع