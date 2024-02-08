تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2024

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية معدل التضخم (197.6) نقطة لشهر يناير 2024، مسجلاً بذلك تغيراُ قدره (31.2%)عن شهر يناير 2024 مقابل ( 35.2% ) لشهر ديسمبر 2023.

واوضح الجهاز انه ترجع أهم أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

ونوه الجهاز إلى أنه بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.7%) لشهر يناير 2024 مقابل (1.2%) لشهر ديسمبر 2023.

ولفت الجهاز إلى معدل التضخم الشهرى لشهر يناير 2024 مقارنة بشهـر ديسمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.3%) وتأتي التغييرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%)، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

بينما سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%).