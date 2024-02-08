وكيل الصحة بالمنوفية تتابع استعدادات مستشفى حميات شبين الكوم لتطبيق اعتماد الجودة الوطنية

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفى حميات شبين الكوم ، لتفقد ماتم انجازه من توصيات خاصة بمعايير اعتماد المستشفيات وكذلك بحث سبل تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه مستشفى حميات شبين لتطبيق تلك المعايير استعداداً لزيارة الهيئة المرتقبة ، وحرصاً منها على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالية لجميع المواطنين .

كما قامت بالاجتماع مع الأطقم الطبية والمعاونة بالمستشفى لمتابعة سير العمل في المستشفى، كما تم المرور علي جميع الأقسام للتأكد من التزام جميع الفرق الطبية واقسام المستشفي المختلفه لمعايير التسجيل والجودة NSR، كما وجهت بسرعة إعداد كافة الاجراءات التصحيحية المطلوبة.

كان في إستقبالها الدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفي , والدكتورة أمل عشماوي نائب المدير ، وفريق العمل بالمديرية الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد ، والدكتورة منة الله السيد مدير التطعيمات بالمديرية ، الدكتور عمرو صليحة مدير إدارة النفايات ، والدكتورة رشا فخر الدين مدير إدارة مكافحة العدوى ، وفريق المكتب الفني بالمديرية الدكتورة رشا ياسين ، الدكتورة سارة محمود سعيد ، والدكتورة منى الشايب ، الدكتور مصطفى فاروق ، والدكتور محمود رسلان.