175 مليار دولار حجم التداول على الذهب يناير الماضي

كشف مجلس الذهب العالمي أنه على الرغم من انخفاض سعر الذهب، فقد ارتفع متوسط أحجام التداول عبر أسواق الذهب العالمية إلى 175 مليار دولار أمريكي في الشهر الأول من عام 2024، أي ارتفاع بنسبة 15٪ على أساس شهري.

بينما انخفض صافي صفقات شراء العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس إلى 471 طن اعتبارا من يناير، بانخفاض بنسبة 30% مقارنة بمستوى نهاية عام 2023 عند 677 طن.

توقعات أسعار الذهب العالمية

وانخفض سعر الأونصة العالمية خلال تداولات اليوم الخميس بشكل محدود وذلك بعد أن توقف الدولار الأمريكي عن الهبوط، حيث تأثرت أسعار الذهب سلباً بتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس والذين أشاروا إلى دعمهم لاستمرار سعر الفائدة الأمريكية مرتفع لفترة أطول من الوقت.



وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فقد توقف التسعير من الصاغة من جديد خلال جلسة الأمس لتعود عملية التسعير إلى عدم الانتظام، حيث توقف تجار الذهب الخام والكسر عن تزويد الأسواق بسعر موحد للتنفيذ، الأمر الذي يدل على ضبابية المشهد الحالي في أسواق الذهب في ظل التطورات المستمرة في السوق المحلي وعدم انتظام سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وتراجع سعر الأونصة العالمية اليوم ليتداول عند المستوى 2030 دولار للأونصة بعد أن فشلت في اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يوم أمس، لتستمر في التذبذب في نطاق محدود بين 2020 – 2040 دولار للأونصة.

أسعار الذهب العالمي تتحرك في حيادية خلال الفترة الحالية مع ترقب الأسواق لمنطقة المستوى 2015 التي تمثل دعم رئيسي للذهب وعند كسرها تفتح الباب لمزيد من الهبوط، بينما في حال حصول الذهب على دعم مناسب من الأحداث العالمية متوقع له اختراق المستوى 2040 واستهداف 2065 دولار للأونصة.