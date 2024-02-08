ختام البرنامج التدريبي "مواجهة الأمراض المدارية المهملة والحد منها" بطب عين شمس

عقدت كلية الطب جامعة عين شمس بإشراف سامية عبده جرجس مديرة برنامج التعاون الثلاثي البرنامج التدريبي الثلاثي لمواجهة الأمراض المدارية المهملة والحد منها في زمن جائحة كورونا للدول الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والسفير أشرف إبراهيم أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية و سفير اليابان أوكا هيروشي وعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وحضر الحفل السفير علياء حمدي سفير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية و شيميزو كازوهيكو مستشار سفارة اليابان في مصر وكاتو كين الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر و هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و سامية عبده أستاذ الباثولوجي الإكلينيكي ومديرة برنامج التعاون الثلاثي.

وفي كلمته ، أعرب محمد ضياء زين العابدين عن امتنانه للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمهم لتنفيذ البرنامج المتعلق بمواجهة الأمراض الاستوائية المهملة.

وأشاد بجهود جميع أعضاء هيئة التدريس والمشاركين الذين بلغ عددهم 44 أستاذًا من 17 قسمًا وإدارة ووحدة من داخل كلية الطب ، و 10 أساتذة من جامعات وهيئات خارجية وعالمية.

وأكد أن هذا البرنامج التدريبي سيساهم في تعزيز العمل المشترك بين الدول المشاركة في مواجهة الأمراض الاستوائية المهملة والقضاء عليها ، وفقًا لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية للأمراض الاستوائية المهملة. وسيساعد أيضًا في تحسين التواصل بين المشاركين الأفارقة والوكالة اليابانية للتعاون الفني والخبراء المشرفين على البرنامج وزملائهم.

وقالت الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب جامعة عين شمس، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر بشكل رئيسي على السكان الفقراء والمهمشين في المناطق الاستوائية ، وتسبب آثارًا صحية واجتماعية واقتصادية سلبية.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن أكثر من 1.6 مليار شخص يحتاجون إلى علاج لمرض NTD لمدة عام واحد على الأقل سنويًا ، مؤكدة على دعم كلية الطب المستمر لمثل هذا التعاون.

وأعربت الدكتورة سامية عبده مديرة برنامج التعاون الثلاثي البرنامج التدريبي الثلاثي لمواجهة الأمراض المدارية المهملة والحد منها في زمن جائحة كورونا للدول الأفريقية، عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها للمشاركين خلال فترة التدريب في استخدام التقنيات المتوفرة وغير المكلفة لتحقيق الهدف من الوقاية والسيطرة على الأمراض المدارية المهملة في بلدانهم.

وأضافت أنها تهدف إلى تمكينهم من تصميم وتنفيذ خطط العمل التي وضعوها باستخدام المهارات التدريبية التي اكتسبوها خلال البرنامج ، وكذلك تعزيز اكتساب الخبرة