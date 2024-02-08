غرفة سوهاج: الاهتمام بالتصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية أهم أولويات الدولة لحل أزمة الدولار

شاركت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا اليوم الخميس، بملتقي "شجع المنتج المصري" بمحافظة الإسماعيلية بدعوه من رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ، وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا الملتقي هو فرصة جيدة في الوقت الراهن لتشجيع المنتج المحلي المصري وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتي لها بدائل محلية وتغير ثقافة المستهلك نحو الميل للسلع المستوردة.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات له اليوم، أنه في ظل أزمة الدولار لابد من الاهتمام بالصناعة وتشجيع المنتج المحلي وتذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين لأن الصناعة هي أساس حل أزمة الدولار وتوفير العمله وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه خلال الشهور الأخيرة تغيرت أولويات المستهلكين نحو دعم المنتج المحلي والاستغناء عن كثير من السلع المستوردة مما كان له تأثير إيجابي علي كثير من الصناعات.

وأكد علي ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات المحلية والوصول بها إلي أقصي درجه من الجودة لتكون جاهزه للتصدير ومنافسة الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للتصدير خاصة السوق الافريقي الذي يعد سوق واعد للاستثمار .



وأشار إلى أن الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي سوف ينعكس بدورة علي زيادة العمالة المصرية والتوسع تدريجياً في المصانع المحلية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية في أي بلد صناعية .

وأكد أبو الوفا، علي دعم الدولة للمستثمرين والاهتمام بملف تذليل العقبات أمام المستثمرين مثل قرار الرخصة الذهبية كما يتم انعقاد كثير من اللقاءات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لمعرفة أبرز المشاكل التي تواجه التصنيع المحلي.

وانطلق الملتقي اليوم بحضور 5 محافظات وحضور 5 غرف تجارية حيث استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج و محمد الملاح رئيس تجارية السويس و محمد الزاهد رئيس تجارية الشرقية، ومحمد الشريف رئيس تجارية البحيرة، واحمد اللبان نائب أول رئيس سوهاج، و ريم صيام رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، و عبد الحميد احمد عطا الله نائب غرفة الشرقية، وناريمان عبد الفضيل رئيس المجلس الاقتصادي «السويس»، و جيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادي «سوهاج».