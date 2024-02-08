اليوم انتهاء شهر طوبة وغدا بداية أمشير "أبو الزعابيب".. تعرف علي التفاصيل

يصادف اليوم الخميس الموافق شهر8 فبراير ،موعد انتهاء شهر طوبة لهذا العام، ويعد شهر طوبة هو الشهر الخامس في التقويم القبطي أو السكندري، والذي تستخدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمزارعون في مصر، ويختلف هذا التقويم عن التقويم الميلادي او الجريجوري.



بداية شهر طوبة

بدأ شهر طوبة بمدة 30 يومًا، والذي بدأ من اليوم التاسع من شهر يناير الماضي، وانتهي اليوم الخميس الخميس الموافق 8 فبراير 2024،.

ويشتهر كثرة العواصف الترابية ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، وهو أحد أشهر النماء عند القدماء المصريين التي كانوا يعتمدون عليها دائمًا في مواسم الزراعة وهو الشهر السادس في الشهور القبطية،ويظهر تاريخ شهر طوبفي النتيجة الورقية فقط.



متى يبدأ شهر أمشير؟

يعد شهر أمشير هو الشهر السادس في الشهور القطبية، والذي يبدأ يوم غداء" الجمعة الموافق 9 فبراير.



لماذا سمي شهر طوبة 2024 بهذا الاسم؟

تعود تسميه شهر طوبةبهذا الاسم يعود إلى الإلة طوبيا، وهو إله المطر في العصور القديمة عند المصريين القدماء.

ويعدشهر طوبة واحدا من أبرد الأشهر في السنة، كما يشهد صقيعايؤثر سلبيا على العظام.