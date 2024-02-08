"مدبولي": الرئيس السيسي حريص على توجيه الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقمية 180 مليار جنيه اعتبارا من مارس المقبل.

وأكد الدكتور مدبولي، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، البدء على الفور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بقرارات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية العاجلة.

وقال، إن الرئيس السيسي حريص على توجيه الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم وكذا أصحاب المعاشات.

وأكد استمرار أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.