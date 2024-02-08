بالصور.. معرض الكتاب يستقبل أطفال حدائق أكتوبر ضمن جولات المشروع الثقافي بالإسكان البديل

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، زيارة لأطفال منطقة "حدائق أكتوبر"، ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، في سياق خطة وزارة الثقافة.

جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافه سبل الرعاية لمواطني الإسكان البديل بحدائق الاهرام وتنظيم الفعاليات والانشطة الترفيهية للأطفال وبمتابعه من هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

بدأت فعاليات الزيارة بتفقد مقر الرقابة الإدارية للتعرف على ما تقدمه من خدمات للمواطنين، ودورها في الكشف عن وقائع الفساد وكيفية مجابهته.

وأوضحت خلالها الكاتبة ميريام رزق الله للأطفال عدة مفاهيم منها الفساد والنزاهة والشفافية، وقامت بإهدائهم بعض الكتب من سلسلة "كلك ذوق".

واستكمل الأطفال الزيارة بالتوجه إلى جناحي وزارتي الداخلية والدفاع، للتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا إلى جانب الاطلاع على المجلدات والإصدارات التي تستعرض بطولات رجال الجيش والشرطة من أجل حماية الوطن.

وفي جناح "حياة كريمة" تعرف الأطفال على الخدمات التي تقدمها المبادرة سواء الصحية، الثقافية، والتعليمية وغيرها من أجل تحسين المستوى المعيشي للأفراد بالمناطق الأكثر احتياجا.

وفي جولتهم داخل جناح الشلاتين وحلايب تعرف الأطفال على موقعهما الجغرافي والحرف اليدوية الموجودة بهما وأشهر العادات والتقاليد.

واختتمت الفعاليات بتفقد جناح وزارة البيئة للتعرف على دورها في رفع الوعي البيئي لدى الأفراد، وقدم المشرفون مجموعة من النصائح للأطفال من أجل بيئية نظيفة خالية من التلوث أهمها عدم إلقاء المخلفات بنهر النيل، عدم استخدام المبيدات الحشرية خلال الزراعة، الحد من الضوضاء باعتباره تلوثا سمعيا، واستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الصادرة عن احتراق الوقود وعوادم السيارات.

شارك في الزيارة 40 طفلا ونفذت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن والمشرف العام على المشروع، وبالتعاون مع نائب محافظ الجيزه د. هند عبد الحليم

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.