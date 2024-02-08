التعاون الأول مع روتانا من 3 سنوات.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

تطرح المطربة شيرين عبد الوهاب، اليوم الخميس، أحدث أعمالها الغنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وجميع المنصات الغنائية، وذلك بالتعاون مع شركة روتانا، بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

وتتعاون المطربة شيرين عبد الوهاب في أغنية "الدهب" مع كل من الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما، والتي تعد الأولى من أحدث أعمالها الغنائية ومن المقرر الإعلان عن طرح الأعمال الأخرى خلال الفترة القليلة القادمة.

وكانت آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا أغنية "وش حقيقي" تتر مسلسل "لحم غزال" الذي تم طرحه في الموسم الرمضاني 2021 للفنانة غادة عبد الرازق، وهى من كلمات بدوي جمعة وألحان محمد رحيم.