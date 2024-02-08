"الوطنية للإعلام" تشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والعاملين بها بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما أعلنه من حزمة إجراءات اجتماعية هى الأكبر من نوعها.

وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة والدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل الأزمات اقتصادية الراهنة.

وتثمن وتشيد الوطنية للإعلام بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة وحرصه الدائم علي تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير.