الملك عبدالله الثاني يبدأ جولة لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

تهدف الجولة إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وسيلتقي الملك عبدالله الثاني بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



وفي باريس، سيجتمع الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائباً لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.