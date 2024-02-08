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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (ABOUDI – D) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ6130 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طنا تشمل: 9296 طن رمل و250 طن بطاطس و 6611 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69520 طن تشمل : 28345 طن ذرة و 11374 طن قمح و 767 طن خشب زان و 10370 طن خردة و 1968 طن زيت طعام و 8475 طن حديد و 8221 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3920 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88892 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129416 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6062 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5157 شاحنة .

واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء    دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر

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