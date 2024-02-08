هل نستطيع تطبيق تجربة دبي السياحية الناجحة بمدينة شرم الشيخ؟

أكد الدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، أن مصر تستطيع تطبيق تجربة دبي السياحية الناجحة بمدينة شرم الشيخ، ولكن يجب العمل بإجراءات واضحة والتأكد من نجاح كل إجراء لكي نستطيع تحقيق النجاح المأمول.

واستعرض المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" مجموعة من الإجراءات لتحقيق الهدف المأمول جمعها فيما يلي:

أولاً: تطوير البنية التحتية السياحية، التي تشمل الارتقاء بالفنادق لكي تكون على أعلى مستوى، وإنشاء مراكز تسوق وترفيه عالمية المستوى، وتطوير وسائل النقل العام، فضلًا عن تحسين الطرق والمرافق العامة.

ثانيًا: توفير خدمات سياحية عالية الجودة، وتشمل تدريب الموظفين على تقديم أفضل الخدمات للزوار، وضمان نظافة وسلامة جميع المرافق السياحية، و توفير خدمات متنوعة تلبي احتياجات جميع الزوار.

ثالثًا: الترويج لمدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، والتعاون مع شركات السياحة والسفر، وإطلاق حملات تسويقية على الإنترنت، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمدينة.

رابعًا: تنويع الأنشطة والفعاليات السياحية، ومن أمثلتها تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية، وإنشاء معالم سياحية جديدة، وتقديم عروض وفعاليات ترفيهية تناسب جميع الأذواق.

خامسًا: الحفاظ على البيئة الطبيعية، ومنه حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، ومنع التلوث البيئي، وتشجيع السياحة المستدامة.

سادسًا: ضمان سلامة وأمن الزوار، وتشمل توفير خدمات الأمن والحماية، ونشر الوعي الأمني بين الزوار، والتعامل بحزم مع أي مخالفات للقانون.

سابعًا: الاستثمار في الموارد البشرية، تدريب الموظفين على مهارات الضيافة والسياحة، وتوظيف الكفاءات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة.

ثامنًا: بناء علاقات مع أصحاب المصلحة، التعاون بين الجهات الحكومية المحلية، والتعاون مع شركات السياحة والسفر. بجانب التعاون مع وسائل الإعلام.

تاسعًا: مراقبة وتحسين تجربة الزوار، إجراء استطلاعات الرأي للتعرف على احتياجات الزوار، وتحسين الخدمات والفعاليات بناءً على آراء الزوار ، ضمان حصول الزوار على تجربة سياحية مميزة.

عاشرًا: الاستثمار في التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل للزوار، وتطوير تطبيقات ذكية للترويج للمدينة، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الزوار.

وأكد الدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، من خلال تطبيق هذه الخطوات، يمكن لمدينة شرم الشيخ أن تكرر تجربة دبي الناجحة وتصبح وجهة سياحية عالمية مميزة.

كما وجه بضرورة أن:

- تحافظ مدينة شرم الشيخ على هويتها العربية وثقافتها المميزة.

- تتجنب مدينة شرم الشيخ الأخطاء التي وقعت فيها دبي، مثل التركيز على السياحة الفاخرة فقط وإهمال السياحة الشعبية.

- تهدف مدينة شرم الشيخ إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تفيد جميع أفراد المجتمع.