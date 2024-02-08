فـصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة لجيش الاحتلال من نوع "كواد كابتر"

أعلنت فـصائل فلسطينية، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة لجيش الاحتلال من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، وصل 6 شهـداء إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء القـصف الإسرائيلي، مضيفة أن قوات الاحتلال تحاول منع الطواقم الطبية والصحفية من أداء عملها شمال غربي نابلس بعد استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين.

كذلك، أطلقت زوارق الاحـتلال النار تجاه شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، بحسب القناة الإخبارية.