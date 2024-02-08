كأس موسم الرياض.. تشكيل هجومي متوقع للهلال في مواجهة النصر

يستضيف فريق الهلال، نظيره النصر، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، فى موقعة "ديربى الرياض"، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

ويسعى البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفنى لفريق الهلال، استغلال نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين فى الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخوض الهلال اللقاء بتشكيل كالتالى:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيس - محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو.

وحقق كلا الفريقان النصر والهلال على فريق إنتر ميامى الأمريكي، بـ (6-0) و(4-3)، على الترتيب.

وبناءً على تلك النتيجة أعلنت هيئة الترفيه السعودية، المنظمة للبطولة، فإن التعادل في مباراة اليوم يمنح النصر اللقب، بفارق الأهداف عن جاره اللدود.