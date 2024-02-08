أغلى إصدار بـ200 جنيه.. تفاصيل معرض الكتاب في المنيا

كشفت الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، تفاصيل تنظيم معرض الكتاب في نسخته الرابعة للعام الثالث على التوالي، قائلة: «المعرض متخصص في كل المجالات مثل الاجتماعية والمالية والدينية والأدب والشعر والأطفال، والإقبال كان شديدا على المعرض هذا العام، ويبلغ سعر أغلى كتاب 200 جنيه، ويبلغ سعر مجلدات البداية والنهاية لابن كثير 200 جنيه، بواقع 40 جنيها للمجلد الواحد».

وأضافت «عليوة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «المعرض مختلف هذا العام ونحاول تقديم الأفضل، والشعار هذا العام هو نقرأ لننمو وننمو لنحمي عالمنا».

وتابعت مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا: «المعرض يتبنى مفهوم النمو الأخضر، وحرصنا على أن يكون مختلفا، ونظمنا على هامشه معرضا للزهور بأسعار زهيدة ونعلم فيه رعاية النباتات وزراعتها واستغلال مساحة المنازل في الزراعة».

وأوضحت، أنّ اليوم يشهد ختام المعرض، وفي أول يوم تم افتتاح معرض الفن التشكيلي لفنان خالد عبدالراضي، كما يشهد المعرض تنظيم ورش ولقاءات ثقافية، حيث قدم الدكتور أحمد نشأت خبير التنمية البشرية ندوة عن الذاكرة، كما أصدرت المكتبة كتابا اسمه وحي الأقلام لـ25 شاعرا، كما شهد المعرض اكتشاف المواهب.

