الخارجية الإثيوبية: 34 من القادة يؤكدون مشاركتهم في قمة الاتحاد الأفريقي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ميليس عالم، اليوم الخميس، أن 34 من القادة والمسئولين الأفارقة أكدوا حضورهم للقمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، أن 24 رئيسًا وملكًا و5 نواب رئيس ورئيسي وزراء وقائدين يمثلهما وزراء خارجيتهم سيشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين، بحسب ما أوردته إذاعة فانا الإثيوبية.

وأشار إلى أن الأمناء العامين للأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وجامعة الدول العربية، ورؤساء مؤسسات الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الأخرى سيشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي.

وتأتي قمة الاتحاد الأفريقي في ظل أزمات عديدة تموج بالقارة السمراء أبرزها الأزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي تنص على حصولها على منفذ بحري على ساحل البحر الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك لا زالت الأزمة السودانية مشتعلة في ظل استمرار التصعيد بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، إلى جانب ملفات أخرى على طاولة الاتحاد الأفريقي.