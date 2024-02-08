استشاري الحساسية والمناعة: موسم الشتاء الحالي يشهد انتشار 4 فيروسات تنفسية

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إنّ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات يجب ألا يحصلوا على أكثر من جرعة لقاح أنفلونزا، أما الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 9 سنوات، فإن الطفل فيها يمكنه الحصول على جرعة ثم جرعة تعزيزية، وذلك إن كان يحصل فيها على اللقاح لأول مرة.

وأضاف «الحداد»، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «في حالة الحصول على جرعة أخرى لا يوجد ضرر أو فائدة، لأن جرعة واحدة تكفي لوقاية من الأنفلونزا بنسبة كبيرة».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن لقاح الأنفلونزا هذا العام يسمى باللقاح الرباعي لأنه يحتوي على أشد وأشرس 4 فصائل أنفلونزا موجودة حول العالم، وبالتالي فإن جرعة واحدة كافية جدا.

ولفت إلى أن موسم الشتاء الحالي يشهد انتشار 4 فيروسات تنفسية، هي البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا بمتحوراته، وكلها أعراضها متشابهة بنسبة كبيرة جدا ويصعب على أي شخص تحديد الفيروس المصاب به.

