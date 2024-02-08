كأس موسم الرياض.. النصر بالقوة الضاربة في تشكيله المتوقع أمام الهلال

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت "ديربى الرياض"، الذى يجمع بين فريق الهلال، الذى يصطدم بنظيره النصر، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

ويسعى البرتغالى لويس كاسترو المدير الفنى لفريق النصر، استغلال حماس لاعبيه لاقتناص لقب البطولة من غريمه في معقله الجديد، والثأر لهزيمته بثلاثية نظيفة فى الدوري، وإيقاف سلسلة انتصارات الزعيم.

ومن المتوقع أن يخوض النصر اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - أنديرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

وحقق كلا الفريقان النصر والهلال على فريق إنتر ميامى الأمريكي، بـ (6-0) و(4-3)، على الترتيب.

وبناءً على تلك النتيجة أعلنت هيئة الترفيه السعودية، المنظمة للبطولة، فإن التعادل في مباراة اليوم يمنح النصر اللقب، بفارق الأهداف عن جاره اللدود.

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز للرد على واقعة البليهي الشهيرة، عندما قام بغرس علم الهلال في وسط ملعب "مرسول بارك" معقل العالمي، بعد تحقيق الفوز بهدفين لهدف، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2021.

حينها نشر البليهي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة وعلق عليها "الأرض أرضي، البليهي بارك".