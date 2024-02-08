قوات الاحتلال تحاول منع الطواقم الطبية والصحفية من أداء عملها شمال غرب نابلس

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال تحاول منع الطواقم الطبية والصحفية من أداء عملها شمال غربي نابلس بعد استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت إعلام فلسطيني عن استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم، وإصابة شهيدان برصاص قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي اليوم الـ124 من الحرب على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط ترقب لما سيؤول إليه مقترح الهدنة بعدما سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها للوسطاء وانتظار الموقف الإسرائيلي منه.